"Лаборатория Касперского" выявила 168 серьезных утечек баз данных компаний РФ в 2022 г.

Утечки больше всего коснулись компаний из сферы доставки и ритейла

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" установили, что в минувшем году утечки баз данных больше всего коснулись компаний сферы доставки и ритейла, всего зафиксировано 168 значимых публикаций баз данных российских компаний.

"В 2022 году зафиксировано 168 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 миллиардов записей. Это почти 300 млн пользовательских данных, из которых 16% - около 48 млн строк - содержали пароли", - сообщили в компании.

"Значимой" в "Лаборатории Касперского" считают утечку, в результате которой было скомпрометировано более 5 тысяч строк пользовательских данных, либо получившую резонанс в СМИ.

Лидеры по объему утечек

Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес.

"Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, - сферы доставки (34%) и ритейла (14%). В топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла - их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 году", - сообщили в "Лаборатории Касперского".

Эксперты считают, что в публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников, публикуется не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.

"Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации", - приводят в пресс-службе компании слова аналитика Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игоря Фица.