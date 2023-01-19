Кремль переадресовал "Газпрому" вопрос о сокращении поставок газа в Европу через Украину

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вопрос о причинах и дальнейших рисках сокращения поставок газа в Европу по маршруту через Украину надо задавать "Газпрому", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках. Я не могу сказать. Это корпоративная информация", - сказал Песков журналистам в четверг. Так он ответил на вопрос, есть ли риски дальнейшего уменьшения поставок газа из РФ в Европу через Украину на фоне сокращения в последние дни, а также о причинах такого сокращения.