Уровень запасов газа в хранилищах Европы уменьшился до 80%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Продолжающееся понижение температуры воздуха автоматически сопровождается увеличением отбора газа из подземных хранилищ в Европе. Уровень их заполнения сократился до 80%.

Впрочем, теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень запасов газа в ПХГ является максимальным за историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 24,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был 32,6 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 25,1 млн куб. м на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке подрастают в ответ на понижение температуры. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах вырос до $691 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс закрылся по $703.

Азиатские котировки остаются существенно выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $957; февральский фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $854.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в среду упала до 19% энергобаланса по ЕС после 29% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 80,59% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 17 января запасы сократились на 0,47 процентного пункта. Это максимальный показатель за последний месяц.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 62% при среднем показателе за декабрь 67%.

Германия в выходные открыла свой второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к терминалу в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся терминал - в голландском Эмсхавене как минимум до конца января закрылся из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.

Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.