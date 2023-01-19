Минцифры внесет в правкомиссию материалы о продаже "Вымпелкома" холдингом VEON

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минцифры РФ на этой неделе внесет в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям материалы о сделке продажи ПАО "Вымпелком" холдингом VEON, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Мы анализ (сделки - ИФ) завершили. По VEON мы материалы внесем на этой неделе", - сказал Шадаев.

Он вновь отметил, что Минцифры РФ поддерживает сделку.

"Вымпелком", один из крупнейших российских телеком-операторов, принадлежит голландскому телеком-холдингу VEON.

В начале ноября VEON объявил о поиске покупателя на российский актив. В конце ноября телеком-холдинг заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.