"Коммерсантъ" сообщил об интересе "Ростелекома" к покупке "Мегафона"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" заинтересовано в покупке "Мегафона" у USM Group и ведет об этом переговоры, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям собеседника газеты, близкого к правительству, в в конце 2022 года госоператор запросил у правительства разрешение на сделку. Другие участники рынка также слышали об интересе "Ростелекома" к "Мегафону". "Мегафоном" интересуются и другие инвесторы, в том числе и непрофильные, отмечает издание.

Сейчас "Мегафон" принадлежит USM. В конце 2022 года "Мегафон" приобрел у акционера ряд компаний, связанных с телекоммуникациями, в их числе разработчиков мобильных платежных инструментов "ИнПлат", билинговых систем Nexign и аналитических сервисов на базе ИИ oneFactor.

"Ростелеком" на 100% владеет телеком-оператором Tele2. Сделка по консолидации оператора была закрыта в 2020 году.

"Ростелеком", "Мегафон" и USM отказались комментировать данную информацию. Минцифры РФ не ответила на запрос издания.