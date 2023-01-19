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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Володин и президент РАН обсудили создание стимулов для молодых учёных

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым обсудили вопросы законодательного обеспечения технологического суверенитета России, сообщает пресс-служба Думы.

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Обсуждались также вопросы законодательного обеспечения развития научной сферы. В первую очередь, речь идет о практическом применении отечественных научных разработок, а также о создании системы стимулов для молодых российских ученых, добавили в пресс-службе.

"Укрепление технологического суверенитета нашей страны - приоритет в работе Государственной думы, это одна из главных задач, поставленных президентом для достижения национальных целей развития", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

РАН Вячеслав Володин
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