Володин и президент РАН обсудили создание стимулов для молодых учёных

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым обсудили вопросы законодательного обеспечения технологического суверенитета России, сообщает пресс-служба Думы.

Обсуждались также вопросы законодательного обеспечения развития научной сферы. В первую очередь, речь идет о практическом применении отечественных научных разработок, а также о создании системы стимулов для молодых российских ученых, добавили в пресс-службе.

"Укрепление технологического суверенитета нашей страны - приоритет в работе Государственной думы, это одна из главных задач, поставленных президентом для достижения национальных целей развития", - процитировали в пресс-службе слова Володина.