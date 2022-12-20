Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Это примерно 10% от общего числа сотрудников

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 100 тыс. IT-специалистов уехали из РФ в 2022 году, это примерно 10% от общего числа сотрудников, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны", - сказал Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме во вторник.

Он отметил вместе с тем, что 80% из уехавших продолжают работать на российские компании.

Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом "ставить сейчас преждевременно".

"Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить, - это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании", - сказал Шадаев, уточнив, что для разработчиков госинформсистем подобный формат работы недопустим.

Минцифры РФ Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о запрете "удаленки" внесут в правительство через несколько дней

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков

Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных РФ комплексов С-400 и "Искандер"

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Глава Минэнерго рассказал о возможном ответе РФ на введение потолка цен на газ

Что произошло за день: понедельник, 19 декабря

Запрет работать удаленно в РФ может затронуть нерезидентов страны, занятых в ряде сфер

Запрет работать удаленно в РФ может затронуть нерезидентов страны, занятых в ряде сфер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });