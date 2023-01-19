Для членов "банды амазонок" запросили сроки вплоть до пожизненного по новым эпизодам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сторона обвинения в прениях сторон в четверг попросила суд назначить от 25 лет заключения до пожизненного лишения свободы ранее осужденным за убийства членам "банды амазонок" из Ростова-на-Дону по новым эпизодам дела, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Ростовского областного суда.

По совокупности наказаний и с учетом ранее назначенных сроков гособвинение запросило у суда для Инессы и Виктории Тарвердиевых 25 лет колонии общего режима, для Сергея Синельника - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, а для Анастасии Синельник - также 25 лет колонии общего режима.

По информации пресс-службы Ростовского областного суда, процесс по новым эпизодам дела членов "банды амазонок" начался в октябре 2020 года с участием коллегии присяжных заседателей. Потерпевшими по делу признаны 98 человек.

В ноябре 2022 года присяжные признали фигурантов дела Тарвердиевых и Синельник виновными по всем эпизодам обвинения, за исключением одного в отношении Анастасии Синельник.

Ранее сообщалось, что члены ростовской "банды амазонок" Синельники и Тарвердиевы были признаны виновными в зависимости от роли каждого по ст.209 (бандитизм), 105 (убийство), 30 и 105 (покушение на убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Также в зависимости от роли и степени вины каждого суд назначил им наказания: Инессе Тарвердиевой - 21 год колонии общего режима, Виктории Тарвердиевой - 16 лет колонии общего режима, Сергею Синельнику - 20 лет колонии строгого режима и лишения звания лейтенанта полиции, Анастасии Синельник - 19 лет колонии общего режима.

Дело "банды амазонок"

Банда, на счету которой ряд тяжких преступлений, в том числе убийство семьи офицера ОМОН, получила в СМИ название "банды амазонок".

По версии следователей, Инесса Тарвердиева совместно с Романом Подкопаевым летом 2007 года создали банду, в состав которой вошла дочь Тарвердиевой - Виктория, сестра Подкопаева - Анастасия Синельник и ее муж Сергей.

В 2007-2009 гг. на территории Ростовской области, по данным следствия, члены банды убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и двух их малолетних детей.

Как уточнил представитель областного суда, Подкопаев был убит в ходе перестрелки при задержании.