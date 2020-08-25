Присяжные для суда над "бандой амазонок" будут отобраны 26 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд 26 августа в закрытом режиме выберет присяжных для рассмотрения оставшихся эпизодов дела членов так называемой "банды амазонок", сообщила пресс-служба суда. Ранее фигуранты дела получили длительные сроки лишения свободы по делу о десяти убийствах.

Суду предстоит изучить эпизоды дела, которые ранее не рассматривались. По делу проходят Инесса и Виктория Таривердиевы, Сергей и Анастасия Синельники.

По версии следствия, Инесса Тарвердиева совместно с Романом Подкопаевым летом 2007 года создали банду, в состав которой вошла дочь Тарвердиевой - Виктория, сестра Подкопаева - Анастасия Синельник и ее муж Сергей. Подкопаев был убит в перестрелке при задержании.

В декабре 2017 году четверо подсудимых были приговорены к срокам от 16 до 21 года за убийство десяти человек в Ростовской области в 2007-2009 годах. Среди убитых был начальник отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его жена и двое маленьких детей, они погибли в июле 2009 года в своем автомобиле на трассе "Дон". Вину подсудимых по всем пунктам обвинения признали присяжные.

В зависимости от роли каждого Таривердиевы и Синельники были признаны виновными по статьям об убийстве, покушении на убийство, бандитизме, разбойном нападении, хищении оружия и незаконном обороте оружия.