Самозанятых обяжут указывать свои данные в рекламе при дистанционной продаже товаров

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) вынес положительное заключение на депутатский законопроект, в котором самозанятых предлагается обязать указывать свои данные в рекламе товаров и при дистанционном способе их продажи.

Документ № 238313-8 в конце ноября 2022 года внесла в парламент депутат Альфия Когогина.

Сейчас, в отличие от компаний и ИП, граждане, работающие в налоговом режиме самозанятых, этого делать не обязаны.

По действующему законодательству, в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Поддержанный комитетом законопроект предлагает обязать самозанятых при рекламе с целью продажи товаров указывать фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика физического лица.

В отзыве комитета отмечается, что маркетплейсы сейчас являются основным каналом продаж и продвижения товаров, производимых самозанятыми. Отсутствие требования указывать свои данные создает неудобства для потребителей, которые не могут получить достоверную информацию о продавцах.

"Комитет полагает, что принятие рассматриваемой законодательной инициативы позволит не только регламентировать правила предоставления маркетплейсами рекламных услуг самозанятым гражданам - производителям и продавцам товаров, но и обеспечить защиту прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об этих продавцах", - говорится в заключении комитета.