Песков переадресовал Минобороны вопрос о появлении ЗРК на крыше ведомственного здания

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил задать Министерству обороны вопрос об установке на крыше здания этого ведомства в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", о чем сообщил ряд СМИ.

"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", - сказал он.

"Обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там - в министерстве обороны", - добавил представитель Кремля.