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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Что произошло за день: пятница, 20 января

Назарбаев перенес операцию на сердце, Песков призвал ориентировать на слова Путина о мобилизации, Китай возобновляет групповой выездной туризм

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе частичной мобилизации. Комментируя формулировку администрации о том, что "действие указа продолжается", он заявил: "Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию". Пресс-секретарь президента РФ переадресовал Минобороны РФ вопрос о появлении ЗРК на крыше ведомственного здания. В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины "по восходящей спирали".

- Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 копеек: с текущих 2,54 рубля за километр до 2,84 рубля. Росавтодор в июле 2022 года публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым в феврале 2023 года предполагалось повышение тарифа на 44 копейки.

- Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце. Она была плановой, сердце Назарбаева работает самостоятельно, без кардиостимулятора, сообщил директор по хирургии национального научного кардиохирургического центра Казахстана Юрий Пя.

- Китай объявил о возобновлении с 6 февраля группового выездного туризма, в том числе в Россию. Ассоциация туроператоров России сообщила о росте числа запросов на летние туры в Россию со стороны китайских туристов, первые группы ждут уже в феврале.

- Криптовалютный брокер Genesis объявил о банкротстве. В документах, поданных компанией в суд, говорится, что число ее кредиторов превышает 100 тысяч, а ее задолженность перед 50 крупнейшими клиентами - около $3,4 млрд.

- Даниил Медведев выбыл из Australian Open. Он потерпел поражение от представителя США Себастьяна Корде в третьем круге турнира.

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