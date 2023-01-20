"Победа" после решения ВС РФ сохранит оба варианта провоза ручной клади

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) после решения Верховного суда РФ о незаконности ее правил провоза ручной клади сохранит оба варианта провоза - по Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) и по собственным, с ограничениями по габаритам 36x30x27 см. При этом правила по ФАП-82 будут уточнены, сообщила представитель компании журналистам.

"По результатам встречи руководителей авиакомпании "Победа" и Ространснадзора согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения ранее выданных предписаний (...) В соответствии с судебными решениями, "Победа" уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля согласно ФАП-82 и исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади", - сообщила представитель "Победы".

Сейчас, по данным сайта компании, при перевозке клади по ФАП-82 сверх бесплатной нормы в салон можно взять дамскую сумку, портфель или рюкзак с габаритами 36х30х23 см.

"При этом авиакомпания сохранит и второй вариант, согласно которому клиент может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (с габаритами - ИФ) 36x30x27 см", - продолжила представитель.

Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы", а также ее тарифная политика не изменятся, заверили в компании. При этом "отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи", отметила представитель.

Ранее сообщалось, что "Победа" не смогла добиться в Верховном суде отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее правил провоза ручной клади. Предписания были выданы по итогам проверки в 2021 году. Правила компании нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты, констатировал суд.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких - почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого - ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр.

Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) - перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг (сейчас - до 5 кг) с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил.