Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

"Победа" после решения ВС РФ сохранит оба варианта провоза ручной клади

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) после решения Верховного суда РФ о незаконности ее правил провоза ручной клади сохранит оба варианта провоза - по Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) и по собственным, с ограничениями по габаритам 36x30x27 см. При этом правила по ФАП-82 будут уточнены, сообщила представитель компании журналистам.

"По результатам встречи руководителей авиакомпании "Победа" и Ространснадзора согласовано уточнение формулировок правил провоза ручной клади, которое необходимо для выполнения ранее выданных предписаний (...) В соответствии с судебными решениями, "Победа" уточнит собственные правила провоза дамской сумки и портфеля согласно ФАП-82 и исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза ручной клади", - сообщила представитель "Победы".

Экономика"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения ВС РФ"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения ВС РФЧитать подробнее

Сейчас, по данным сайта компании, при перевозке клади по ФАП-82 сверх бесплатной нормы в салон можно взять дамскую сумку, портфель или рюкзак с габаритами 36х30х23 см.

"При этом авиакомпания сохранит и второй вариант, согласно которому клиент может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (с габаритами - ИФ) 36x30x27 см", - продолжила представитель.

Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы", а также ее тарифная политика не изменятся, заверили в компании. При этом "отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи", отметила представитель.

Ранее сообщалось, что "Победа" не смогла добиться в Верховном суде отмены предписаний Ространснадзора о незаконности ее правил провоза ручной клади. Предписания были выданы по итогам проверки в 2021 году. Правила компании нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты, констатировал суд.

Согласно федеральным правилам провоза багажа для невозвратных тарифов (у "Победы" таких - почти 100%), авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого - ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр.

Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) - перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя признать федеральные правила частично незаконными, однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг (сейчас - до 5 кг) с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил.

Победа ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о контроле над Клещеевкой в ДНР и селом Лобковое в Запорожской области

В Кремле отметили развитие конфликта вокруг Украины по восходящей спирали

Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе частичной мобилизации

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6078 новых случаев заражения коронавирусом

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей о поставках нефти

Что произошло за день: четверг, 19 января

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

Минюст займется государственным контролем за деятельностью иноагентов

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Военная операция на Украине

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры будет принимать заявки айтишников на отсрочку от весеннего призыва
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });