В РКН заявили о соответствии Telegram критериям для запрета на передачу банками платежных документов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Telegram подпадает под определение иностранного мессенджера, использование которых с 1 марта для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении банковских и государственных услуг запрещено, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

"В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам, ч. 8 ст. 10.1 ФЗ N149 "Об информации" определила: возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы; программой владеет иностранное лицо", - сообщили "Интерфаксу" в РКН.

В службе напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 федерального закона от 29 декабря 2022 № 584-ФЗ, который вносит поправки в закон "Об информации", с 1 марта 2023 года ряду организаций в России "будет запрещено использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг".

В РКН оставили без комментариев вопрос, будет ли Telegram включен в реестр иностранных мессенджеров, который должен быть опубликован на сайте службы, как того требует закон.

Между тем платформа Telegram используется для обмена сообщениями между её пользователями, а сама компания внесена в перечень иностранных компаний, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ, созданный в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон, запрещающий банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определенной информации. Перечень мессенджеров подготовит и разместит на своем сайте РКН.

С 1 марта 2023 г. банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФы, депозитарии и т.д.) не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.