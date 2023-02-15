Минцифры РФ призвало банки не предлагать услуги через мессенджеры

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банкам стоит воздерживаться от предложений услуг клиентам через мессенджеры, чтобы оградить клиентов от рисков мошенничества, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге в среду.

"Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги, товары предлагать. Мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить", - сказал он.

В кулуарах форума Бенгин уточнил, что прежде чем вводить какую-либо услугу или сервис, важно оценить, не несет ли она дополнительных угроз.

Ранее сообщалось, что с 1 марта банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФ, депозитарии и так далее) не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов. Под запрет также подпадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках. В Роскомнадзоре уточняли, что Telegram также отвечает критериям иностранного мессенджера.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Как сообщалось, в январе ВТБ, чье приложение после введения санкций было удалено из AppStore и Google Play, запускает онлайн-банк в Telegram. Также Альфа-банк сообщал, что проведет пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в VK мессенджере.