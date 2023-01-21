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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Корвет "Меркурий" провел стрельбы на Балтике в рамках госиспытаний

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Артиллерийские стрельбы по морской цели провел находящийся на государственных испытаниях корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщил Балтийский флот в субботу.

"В качестве мишени использовался корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно", - говорится в сообщении.

Стрельбы выполнялись в Балтийском море из артиллерийской корабельной установки А-190.

Отмечается, что по завершению морской части программы испытаний будет произведена ревизия оборудования корабля.

"Заводом-изготовителем будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. После подписания приемопередаточного акта с заказчиком и утверждения акта главкомом ВМФ Адмиралом Николаем Евменовым будет определена дата приема корвета в состав Военно-морского флота и подъема Андреевского Флага", - сообщил Балтфлот.

"Меркурий"- российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380. Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника.

ВМФ РФ Балтийский флот Меркурий Балтийское море
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