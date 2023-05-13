Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новый российский корвет "Меркурий" с управляемым ракетным оружием вошел в состав ВМФ России, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Сегодня, 13 мая, в городе Балтийске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России нового корвета проекта 20380 "Меркурий" и подъема на нем Гвардейского Андреевского флага", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило, что "Меркурий" усилит Черноморский флот.

По данным военного ведомства, церемония проведена под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, также в ней приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации, генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов, ветераны ВМФ.

"Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет" - сказал Евменов, слова которого приводятся в сообщении.

4 мая Балтийский флот сообщил завершающем этапе госиспытаний корвета "Меркурий".