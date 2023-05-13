Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новый российский корвет "Меркурий" с управляемым ракетным оружием вошел в состав ВМФ России, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Сегодня, 13 мая, в городе Балтийске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России нового корвета проекта 20380 "Меркурий" и подъема на нем Гвардейского Андреевского флага", - говорится в сообщении.
Накануне Минобороны сообщило, что "Меркурий" усилит Черноморский флот.
По данным военного ведомства, церемония проведена под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, также в ней приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации, генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов, ветераны ВМФ.
"Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет" - сказал Евменов, слова которого приводятся в сообщении.
4 мая Балтийский флот сообщил завершающем этапе госиспытаний корвета "Меркурий".
"Меркурий"- пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морских зон, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами.
По официальным данным, корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля - один вертолет Ка-27ПЛ. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".