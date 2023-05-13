Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новый российский корвет "Меркурий" с управляемым ракетным оружием вошел в состав ВМФ России, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Сегодня, 13 мая, в городе Балтийске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России нового корвета проекта 20380 "Меркурий" и подъема на нем Гвардейского Андреевского флага", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило, что "Меркурий" усилит Черноморский флот.

По данным военного ведомства, церемония проведена под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, также в ней приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители командования Балтийского и Черноморского флотов, Объединенной судостроительной корпорации, генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов, ветераны ВМФ.

"Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне. Благодарю конструкторов и кораблестроителей, создавшим корвет" - сказал Евменов, слова которого приводятся в сообщении.

4 мая Балтийский флот сообщил завершающем этапе госиспытаний корвета "Меркурий".

"Меркурий"- пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морских зон, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами.

По официальным данным, корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля - один вертолет Ка-27ПЛ. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

Балтийск ВМФ РФ корвет "Меркурий" Минобороны РФ Балтийский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев

В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Pernod Ricard прекратила экспорт алкоголя в РФ

Что произошло за день: пятница, 12 мая

Два летчика погибли в Крыму при крушении военного вертолета

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });