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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Поправка о бронировании даты и времени пересечения границы коснется только грузовиков

Поправка о бронировании даты и времени пересечения границы коснется только грузовиков
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Поправка о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ будет распространяться только на грузовой автотранспорт, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

"Это касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками, чтобы они по 10-15 дней не стояли без еды, без туалета", - сказал Москвичев во вторник.

Предлагаемый подход позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе, добавил он. "А так, можно будет заранее войти в государственную систему, которая определит конкретный день, конкретное время и минуты пересечения границы", - сказал глава комитета.

Ранее комитет Госдумы по транспорту одобрил к принятию во втором чтении законопроект, который с 1 марта 2023 года наделит правительство правом определить перечень пунктов пропуска через госграницу, для прохождения которых как перевозчикам, так и частным лицам потребуется резервировать дату и время проезда.

Такую поправку в правительственный законопроект внес Москвичев.

Госдума Евгений Москвичев
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