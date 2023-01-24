В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Идеи запрета гражданам России выезжать за границу в Кремле не обсуждают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не обсуждается", - сказал он во вторник журналистам.

Соответствующий вопрос Пескову задали в связи с внесением в Госдуму законопроекта, который предполагает введение обязательного бронирования даты и места выезда за границу автомобиля, покидающего РФ. Позднее в Госдуме уточнили, что речь идет о грузовом транспорте.

"Там, собственно, по тексту тоже были даны разъяснения. Я думаю, что можно из них и исходить", - добавил Песков, комментирую законодательную инициативу.