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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Идеи запрета гражданам России выезжать за границу в Кремле не обсуждают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, в Кремле не обсуждается", - сказал он во вторник журналистам.

Соответствующий вопрос Пескову задали в связи с внесением в Госдуму законопроекта, который предполагает введение обязательного бронирования даты и места выезда за границу автомобиля, покидающего РФ. Позднее в Госдуме уточнили, что речь идет о грузовом транспорте.

"Там, собственно, по тексту тоже были даны разъяснения. Я думаю, что можно из них и исходить", - добавил Песков, комментирую законодательную инициативу.

Дмитрий Песков
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