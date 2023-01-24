Роснедра решают проблему несоответствия IT-инфраструктуры поставленным задачам

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полномасштабное развитие цифрового недропользования пока сдерживает несоответствие имеющейся IT-инфраструктуры, профильные ведомства сейчас решают эту проблему, сообщил глава Роснедр Евгений Петров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Петров отметил, что за прошедшие полтора года Роснедра провели большую работу по линии цифровизации. В частности, осуществлен переход к реестровой модели лицензирования, в результате чего ведомство полностью отказалось от бумажных лицензий.

"Сегодня лицензия - это реестровая запись, которая содержит все юридически значимые документы: и геологические материалы, и все подсчёты запасов, и, самое главное, модель разработки месторождения. В идеале к чему мы стремимся? Реестровая запись будет содержать полностью цифровой двойник месторождения - со всеми экономическими моделями и всеми вариантами развития экономики при различных макросценариях или при появлении какой- то новой геологической информации", - сказал он.

Глава Роснедр добавил, что в ходе цифровой трансформации существенно сокращены сроки оказания госуслуг. Например, срок оформления лицензии на пользование недрами составлял 65 дней, а теперь - семь. Кроме того, все аукционы переведены на электронные площадки, что существенно повысило прозрачность и тоже сократило продолжительность процедур.

"Стоит отметить, что была проделана колоссальная работа с точки зрения нормативки, чтобы мы смогли ввести реестровую модель. Приняли 40 подзаконных актов. Сегодня мы на 100% готовы к переходу на оказание государственных услуг в электронном виде. Все нововведения высоко оценены недропользователями. Мы через личный кабинет протестировали все наши государственные услуги, получили обратную связь, и часть наших госуслуг уже работает в проактивном режиме. Это позволило высвободить значительные ресурсы и привлекать уже наших экспертов без привязки к территориальному признаку. Это очень большой шаг. Такое перераспределение ресурсов позволяет нам реализовывать многие направления цифровой трансформации", - сказал он.

"Но здесь стоит отметить, наверное, и сдерживающий фактор, потому что все наши нововведения, которые мы начали, сегодня уже не соответствуют существующему в Роснедрах IT-ландшафту. Мы совместно с Минцифры, с "ГосТехом" сейчас ведем большую работу по развертыванию цифровой платформы, чтобы в прямом смысле перейти уже к управлению на основе данных. Технически мы к этому уже готовы", - подчеркнул Петров.

"И аддитивно продолжаем полную интеграцию наших информационных систем с Ростехнадзором, "Главгосэкспертизой", Росприроднадзором, чтобы мы все работали в одном информационном поле и оперировали одинаковой информацией. Что очень важно - сегодняшняя реестровая модель, которую мы заложили, открывает принципиально новый подход к формированию межотраслевых балансов, межотраслевых связей, потому что мы понимаем, что минеральное сырьё лежит в основе, является точкой отсчета для всего межотраслевого планирования. Это тот колоссальный потенциал, который будет реализован в ближайшие годы", - добавил глава Роснедр.