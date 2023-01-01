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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Положение о платформе "Гостех" вступает в силу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Утвержденное правительством РФ положение о единой цифровой платформе "Гостех", на которую с 2023 года будут обязаны перейти госорганы, вступает в силу в воскресенье.

Согласно положению, платформа "Гостех" создается для сокращения сроков разработки и развития государственных информационных систем (ГИС) и поддержки отечественных IT-решений.

Предусмотрено создание каталога цифровых продуктов платформы "Гостех".

На платформе планируется унификация механизмов информационной безопасности. Безопасность сервисов, работающих в облачной инфраструктуре, будет обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла ГИС.

"Гостехом" смогут пользоваться органы местного самоуправления, государственные предприятия, госкорпорации и госкомпании, более 50% доли в которых принадлежит государству.

Функции оператора платформы "Гостех" осуществляет Минцифры. По решению ведомства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному казенному учреждению.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех" проходит с 1 ноября 2020 года. Задачами эксперимента являются создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечат комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе "Гостех".

В начале декабря правительство утвердило положение о двух ГИС, обеспечивающих функционирование "Гостеха": "Госмаркет" и "Управление платформой "ГосТех".

ГИС "Управление платформой "Гостех" входит в состав единой цифровой платформы "Гостех". Она будет предоставлять инструменты управления разработкой, тестированием и разворачиванием государственных информационных систем, разрабатываемых на платформе "Гостех".

С помощью "Госмаркета" IT-компании будут добавлять свои продукты, чтобы пользователи платформы "Гостех" включали их в свои ГИС.

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