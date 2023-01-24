Минкультуры предложило создать госреестр национальных фильмов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минкультуры предложило создать Государственный реестр национальных фильмов и усовершенствовать процедуру выдачи прокатного удостоверения на картину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это следует из поправок к федеральному закону "О государственной поддержке кинематографии РФ" , которое министерство подготовило "в части совершенствования процедуры оказания услуг по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм".

В частности, Минкультуры предложило создать госреестр национальных фильмов, ведение которого - в отличие от государственного регистра фильмов (реестра прокатных удостоверений) - "законом в настоящее время не предусмотрено".

Законопроект предлагает переход на предоставление удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм с помощью внесения записей в госреестр национальных фильмов и в госрегистр фильмов.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, предусматривается переход на "реестровую модель", суть которой состоит в том, что "источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы". То есть, вместо оформления бумажных документов будет формироваться запись в информационном ресурсе и предоставляться выписка из него в форме электронного документа.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести определения "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма", которые в настоящий момент отсутствуют в законе "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Предполагается, что усовершенствованный порядок выдачи прокатного удостоверения может вступить в силу с 1 марта 2024 года.