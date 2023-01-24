Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минкультуры предложило создать госреестр национальных фильмов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минкультуры предложило создать Государственный реестр национальных фильмов и усовершенствовать процедуру выдачи прокатного удостоверения на картину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это следует из поправок к федеральному закону "О государственной поддержке кинематографии РФ" , которое министерство подготовило "в части совершенствования процедуры оказания услуг по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм".

В частности, Минкультуры предложило создать госреестр национальных фильмов, ведение которого - в отличие от государственного регистра фильмов (реестра прокатных удостоверений) - "законом в настоящее время не предусмотрено".

Законопроект предлагает переход на предоставление удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм с помощью внесения записей в госреестр национальных фильмов и в госрегистр фильмов.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, предусматривается переход на "реестровую модель", суть которой состоит в том, что "источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы". То есть, вместо оформления бумажных документов будет формироваться запись в информационном ресурсе и предоставляться выписка из него в форме электронного документа.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести определения "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма", которые в настоящий момент отсутствуют в законе "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Предполагается, что усовершенствованный порядок выдачи прокатного удостоверения может вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

Военная операция на Украине

СПЧ создал рабочую группу Совета по вопросам спецоперации

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

РФ намерена начать развертывание Российской орбитальной станции в 2027 году

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });