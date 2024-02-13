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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Госдума изменила процедуру выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильмы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о выдаче или отзыве прокатного удостоверения на фильм через электронные цифровые подписи.

Законом вводится реестровая модель оказания государственных услуг по выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм, а также регламентируется техническая сторона оформления.

В соответствии с законом, при выдаче прокатного удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм вместо оформления бумажных документов будет формироваться "юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе".

Информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы является общедоступной и размещается на сайте Минкультуры.

Кроме того, закон предусматривает, что субтитры для глухих и тифлокомментарий, произведенные к национальному фильму, производство которого предусматривает государственное финансирование, должны быть предоставлены демонстратору фильма производителем, прокатчиком или иным правообладателем фильма одновременно с предоставлением копии этого фильма.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. Прокатные удостоверения на фильмы, удостоверения национальных фильмов, выданные до дня вступления в силу закона, будут действовать до истечения срока их действия.

Минкультуры Госдума
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