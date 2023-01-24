Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Белгородской области жертвами обстрелов ВСУ стали 25 мирных жителей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - При обстрелах со стороны Украины Белгородской области погибли 25 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину на встрече во вторник.

Кроме того, 96 человек ранено.

Гладков констатировал, что Украина обстреливает мирные населенные пункты.

Он добавил, что семьям погибших выплачивают из бюджета области те же суммы, что и семьям погибших военнослужащих.

"Принято решение с начала специальной военной операции, что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тыс. выплачиваем. (...) Если человек гибнет, то мы выплачиваем 3 млн рублей. То есть к тем деньгам, которые выплачивает по вашему решению Министерство обороны, у нас получается 15 млн", - пояснил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктов введен режим ЧС, жители отселены в пункты временного размещения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 24 января

Михалкова выписали из больницы

МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

Военная операция на Украине

СПЧ создал рабочую группу Совета по вопросам спецоперации

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

РФ намерена начать развертывание Российской орбитальной станции в 2027 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });