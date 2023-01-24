В Белгородской области жертвами обстрелов ВСУ стали 25 мирных жителей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - При обстрелах со стороны Украины Белгородской области погибли 25 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину на встрече во вторник.

Кроме того, 96 человек ранено.

Гладков констатировал, что Украина обстреливает мирные населенные пункты.

Он добавил, что семьям погибших выплачивают из бюджета области те же суммы, что и семьям погибших военнослужащих.

"Принято решение с начала специальной военной операции, что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тыс. выплачиваем. (...) Если человек гибнет, то мы выплачиваем 3 млн рублей. То есть к тем деньгам, которые выплачивает по вашему решению Министерство обороны, у нас получается 15 млн", - пояснил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктов введен режим ЧС, жители отселены в пункты временного размещения.