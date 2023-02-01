Путин потребовал ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий РФ и восстановить там разрушенные дома и инфраструктуру.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин на совещании, посвященном проблематике восстановления жилой инфраструктуры в приграничных территориях РФ и регионах, пострадавших от ЧП.

Он отметил, что "многие люди оказались в сложной ситуации, лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии".

"Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепловодоснабжения и так далее", - заявил Путин.