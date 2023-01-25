Российские пользователи не могут войти в AppStore без VPN

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские пользователи AppStore столкнулись со сбоем в работе магазина приложений от Apple.

При попытке открыть его с iPhone появляется уведомление "Сбой подключения к AppStore", убедился корреспондент "Интерфакс". После подключения к VPN магазин снова становится доступен.

При этом у некоторых пользователей из России AppStore открывается и без VPN-подключения.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Apple.