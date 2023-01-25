У пользователей по всему миру возникли проблемы с Teams, Xbox Live, Outlook

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Некоторые сервисы Microsoft, такие как Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365, недоступны для пользователей в ряде стран, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы начались примерно в 10:30 по московскому времени. Жалобы приходят от пользователей из Индии, Японии, ОАЭ, Австралии.

В самой компании признали наличие проблемы с доступом к "нескольким сервисам из пакета Office 365" и исследуют причины сбоя. Также в Microsoft сообщили, что могут быть проблемы с работой SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Graph.

Ранее у ряда пользователей из России наблюдались проблемы с доступом к AppStore. Магазин не открывался без VPN.

Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной недоступности ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, стал сбой в работе иностранной сети доставки (CDN).