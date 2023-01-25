Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

У пользователей по всему миру возникли проблемы с Teams, Xbox Live, Outlook

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Некоторые сервисы Microsoft, такие как Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365, недоступны для пользователей в ряде стран, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы начались примерно в 10:30 по московскому времени. Жалобы приходят от пользователей из Индии, Японии, ОАЭ, Австралии.

В самой компании признали наличие проблемы с доступом к "нескольким сервисам из пакета Office 365" и исследуют причины сбоя. Также в Microsoft сообщили, что могут быть проблемы с работой SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Graph.

Ранее у ряда пользователей из России наблюдались проблемы с доступом к AppStore. Магазин не открывался без VPN.

Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной недоступности ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, стал сбой в работе иностранной сети доставки (CDN).

Microsoft Teams Outlook
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января

Военная операция на Украине

СМИ сообщили о возможной отправке Штатами 30 танков M1 Abrams Украине

СМИ сообщили о возможной отправке Штатами 30 танков M1 Abrams Украине
Военная операция на Украине

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

Что произошло за день: вторник, 24 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });