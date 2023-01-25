Песков увидел в идеях Киева о возможности ударов по городам РФ подтверждение правоты пути России

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Заявления представителей Киева о возможном нанесении ударов по городам России является подтверждением правильности избранного Россией пути и намерений оградить страну от такой опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможности нанесения ударов по российским городам.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что накануне в ходе общения с прессой упоминались факты "причастности украинского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с (журналисткой Дарьей) Дугиной, который был здесь в Подмосковье".