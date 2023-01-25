Совфед одобрил закон о повышении с марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон, который внепланово повышает акцизы на сигареты и папиросы в РФ с 1 марта 2023 года на 2%, на жидкость и табак для вейпов - на 11%.

Закон вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января до 31 декабря 2023 г. акциз на сигареты и папиросы составляет 2 552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 руб. за 1 тыс. штук. Одобренный сенаторами закон с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2023 г. повышает ставку на 2%, до 2 603 руб. за 1 тыс. штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за 1 тыс. штук.

Кроме того, пересматривается заложенный ранее график повышения на 2024 и 2025 гг. Так, сейчас ставка на 2024 г. заложена на уровне 2 654 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 606 руб. за 1 тыс. штук. Предлагается увеличить этот показатель на 2%, в итоге ставка на 2024 г. составит 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 руб. за 1 тыс. штук.

Ставка на 2025 г. составит 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 825 рублей за 1 тыс. штук.

С 1 марта 2023 г. сразу на 10,6% повышается акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ). Сейчас в НК заложена на 2023 г. ставка на уровне 7 тыс. 839 руб. за 1 кг, с 1 марта она будет установлена на уровне 8 669 рублей за 1 кг. Ставка на 2024 г. будет зафиксирована на уровне 9 016 рублей за 1 кг (в трехлетнем бюджете была заложена ставка в размере 8 153 руб.), а на 2025 г. ставка составит 9 377 руб. за 1 кг (ранее 8 470 руб.).

Одновременно с повышением акцизов принятый закон реформирует систему взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН): отменяется взимание акциза с самих систем, при этом будет взиматься акциз только на жидкость, которая в них содержится (независимо от одноразового или многоразового использования). В итоге из НК исчезнет акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака - в 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку.

При этом на 11% с 1 марта 2023 г. предлагается повысить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас на 2023 г. заложен акциз в размере 18 руб. за 1 мл, предлагается с 1 марта 2023 г. установить его на уровне 20 руб. В 2024 г. акциз может составить 21 руб. (планировалось 19 руб.), а в 2025 г. - 22 руб., в то время как ранее был заложен акциз в размере 20 руб.