Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о повышении с 1 марта 2023 года акцизов на сигареты и жидкость для вейпов.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Он предусматривает изменения в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Документ был принят Госдумой 18 января, одобрен Советом Федерации 25 января 2023 года.

Согласно закону, акциз на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2023 г. повышается на 2%, до 2 603 руб. за тысячу штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за 1 тыс. штук (в настоящее время - 2 552 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 руб. за 1 тыс. штук).

Кроме того, пересмотрен и заложенный ранее график повышения на 2024 и 2025 гг. Так, в 2024 году ставка акциза составит 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 руб. за 1 тыс. штук (2 654 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 606 руб. за 1 тыс. штук). Ставка на 2025 г. - 2 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 825 рублей за 1 тыс. штук (2 760 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 750 рублей за 1 тыс. штук).

С 1 марта 2023 г. сразу на 10,6% повышается акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ). Ставка будет на уровне 8 тыс. 669 рублей за 1 кг (7 839 руб. за 1 кг). Ставка на 2024 г. повысится до 9 016 рублей за 1 кг с 8 153 руб., в 2025 г. - до 9 377 руб. за 1 кг с 8 470 руб..

Одновременно с повышением акцизов закон реформирует систему взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН): отменяется взимание акциза с самих систем, при этом будет взиматься акциз только на жидкость, которая в них содержится (независимо от одноразового или многоразового использования). В итоге из Налогового кодекса исчезнет акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака - в 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку.

При этом на 11% предлагается повысить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. С 1 марта он устанавливается на уровне 20 руб за 1 мл (18 руб.), с 2024 г. - 21 руб. (19 руб.), в 2025 г. - 22 руб. (20 руб.).