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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Военные РФ заявили о пресечении попытки диверсантов ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Херсонской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, также в районе Николаевки Херсонской области авиаударами и артиллерийским огнем российских войск поражены резервы ВСУ на правом берегу Днепра.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты", - сказал Конашенков.

Он также добавил, что подразделения группировки войск "Восток" в ходе наступления на запорожском направлении за минувшие сутки заняли более выгодные позиции.

По словам Конашенкова, на этом направлении "за сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20".

Российские военные заявили, что в Донецкой народной республике сбит истребитель Су-27 ВВС Украины, в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Хермонская область Украина
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