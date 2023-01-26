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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Украинские военные в ночь на четверг произвели массированный обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Алешки, Новая Каховка, Каховка, населенных пунктах Рыбачье, Васильевка, Таврийск, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил представитель экстренных служб.

Информация о жертвах и пострадавших сейчас уточняется.

Обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области продолжались также в течение дня 25 января. ВСУ выпустили по городу Голая Пристань шесть снарядов из ствольной артиллерии, а также 18 снарядов по населенному пункту Казачьи Лагеря.

Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры в настоящее время уточняется, сообщили в экстренных службах.

Власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра из-за частых обстрелов.

Херсонская область
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