Рыбный союз предложил выдавать льготные кредиты переработчикам рыбы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рыбный союз предлагает включить рыбоперерабатывающие предприятия РФ, не входящие в группы рыбодобывающих компаний и не участвующие в программе инвестиционных квот, в число получателей льготных кредитов на оборотные средства. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель союза Александр Панин.

"Необходимость предоставления кредитов связана с тем, что рыбопереработка, пожалуй, единственная из отраслей, оставшихся в сельском хозяйстве, которая практически не имеет доступа к льготному финансированию. Речь идет о рыбопереработке, не связанной с программами инвестиционных квот, о предприятиях, которые занимаются производством продукции b2c, то есть, это то, что мы видим на полках магазинов", - сказал он.

По словам Панина, теоретически доступ таких предприятий к господдержке есть, но только в рамках экспортной программы – если их продукция поставляется на экспорт и выполняются определенные показатели по ежегодному приросту поставок за рубеж. "Но эта программа малодоступнадля рыбопереработчиков сегмента b2c, поскольку 99% их продукции "заточено" под внутренний рынок", - сказал он.

При этом он отметил, что первичная переработка рыбы, которой, как правило, занимаются рыбодобывающие компании, получает господдержку в рамках нескольких программ. "Но продукция таких предприятий - это, в подавляющем большинстве, просто рыба замороженная, обезглавленная, либо полуфабрикаты на уровне филе или фарша, не готовая для реализации конечному потребителю", - уточнил глава союза.

Панин также сообщил, что по просьбе Рыбного союза НИФИ Минфина провел исследование рынка. Оно показало, что соотношение заемного и собственного капитала у предприятий, занимающихся переработкой и консервированием рыбы, составляет в среднем по отрасли 0,845. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими отраслями. В частности, в рыболовстве он составляет 0,964, в рыбоводстве - 1,2. Из 1 804 рыбоперерабатывающих предприятий 492 (27,3%) испытывают дефицит в кредитных ресурсах. Но высокая себестоимость производства продукции делает нецелесообразным привлечение кредитных средств на рыночных условиях.

Согласно исследованию, потребность в средствах на субсидирование льготных кредитов для рыбоперерабатывающих предприятий составляет 5,5 млрд рублей на семь лет. В частности, в 2023 году необходимо около 650 млн рублей, в 2024 году – немногим более 880 млн рублей. Предполагается, что в последующие годы объем господдержки будет снижаться и в 2030 году составит 513,3 млн рублей.

Как пояснил Панин, такое распределение средств обусловлено графиком возврата долга и процентов по нему.

Потребность в льготных кредитах на этот период оценена в 20,3 млрд рублей. Предлагается распределить их на три транша: в 2023 году - 10,2 млрд рублей, в 2024 году - 6,9 млрд рублей, в 2025 году - 3,2 млрд рублей.

Как сообщил Панин, предложение Рыбного союза было поддержано в Росрыболовстве, которое направило в Минсельхоз свои расчеты и обоснование. Они в основном коррелируются с расчетами НИФИ. В настоящее время предложение находится на рассмотрении в Минсельхозе.

"Мы очень надеемся, что в ближайшие квартал-два этот вопрос будет решен и с 2024 года сегмент b2c получит доступ к субсидируемым кредитам", - сказал Панин.

Как заявил "Интерфаксу" председатель совета директоров ГК "За Родину" (Калининградская область) Сергей Лютаревич, санкционная политика заметно осложнила работу рыбоперерабатывающих предприятий, "сведя рентабельность фактически до 0-2%". "Всем рыбзаводам и фабрикам катастрофически не хватает оборотных средств, потребность которых в настоящее время выросла в 3-4 раза", - сказал он.

По его словам, все заводы области - а их шесть - в прошлом году столкнулись с тем, что жесть для банок, поставляемая из Китая, из-за логистических изменений подорожала на 70%. Повысилась и стоимость растительного масла, томатной пасты, других ингредиентов, которые используются при производстве консервов.

ГК "За Родину" ежегодно выпускает 90 млн банок рыбных консервов более 50 наименований, а также другую рыбную продукцию.