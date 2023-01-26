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В России в 2022 году мясо дорожало быстрее, чем рыба

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России в 2022 году среднегодовой рост цен на рыбу составил 7,9%, что стало одним из самых низких показателей среди белковых продуктов животного происхождения, сообщила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) на основе анализа данных в докладах Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"

В АСРФ отметили, что среднегодовой уровень инфляции в 2022 году составил 13,8%, свинина подорожала на 8,3%, мясо курицы - на 10,6%, баранина - на 12,4%, говядина - 20,2%. Среди белковой продукции животного происхождения ниже темпов роста цен на рыбу было только подорожание яиц - на 4%.

"Даже снижение цен на отдельные виды мяса в конце года не смогло компенсировать их резкое подорожание в начале года", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал президент АСРФ Алексей Осинцев, в 2022 году рыбаки, несмотря на рост издержек и другие трудности, смогли обеспечить стабильный промысел и поставки продукции на рынок. "И хоть стоимость рыбы выросла не так сильно, как, к примеру, мяса, для многих потребителей розничные цены все равно достаточно высоки", - сказал он.

Он считает, что повышению доступности рыбной продукции будет способствовать увеличение выпуска продуктов глубокой переработки из недорогих видов рыбы. "На новых судах и заводах увеличивается производство филе и сурими из минтая. Именно эти продукты востребованы переработчиками, которые поставляют рыбные товары в розницу и общепит. Предложение качественных полуфабрикатов из доступных видов рыбы должно удовлетворить спрос", - сказал он.

По предварительным данным Росрыболовства, в 2022 году российские рыбаки выловили 4,88 млн тонн рыбы и морепродуктов против 5,05 млн тонн в 2021 году. Уточненные данные по итогам прошлого года будут представлены после сбора статистики по пресноводным видам рыб после первого квартала 2023 года.

В ходе охотоморской путины, начавшейся с 1 января 2023 года, уже выловлено 170 тысяч тонн минтая, что на 25% больше, чем годом ранее.

Миэкономразвития АСРФ Алексей Осинцев Росрыболовство
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