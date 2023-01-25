Власти Севастополя сообщили о "взломе" телевещания в нескольких субъектах РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эфирный сигнал на нескольких телевизионных каналах Севастополя был в среду несанкционировано заменен, сообщили в правительстве города.

"В Севастополе, как и в других регионах - Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области - произошла несанкционированная замена эфирного сигнала на нескольких телевизионных каналах. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал", - сообщается в телеграм-канале правительства.

По информации властей, правоохранительные органы уже разбираются с данным инцидентом.

Информацию о перебоях в интернет-вещании также подтвердил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, большинство уязвимостей уже устранено.

По данным пользователей соцсетей, на местных телеканалах некоторое время транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.