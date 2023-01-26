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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Что случилось этой ночью: четверг, 26 января

Заявление МИД РФ против включения Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО, намерение Норвегии поставить танки на Украину, "взлом" телевещания в нескольких субъектах РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД РФ выступил против включения Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Министерство назвало такое решение политически мотивированным и не подкрепленным необходимой экспертизой.

- Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами. Об этом заявил норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грам. При этом он не уточнил, о каком количестве танков идет речь.

- Власти Севастополя сообщили о "взломе" телевещания в нескольких субъектах РФ. По данным пользователей соцсетей, на местных телеканалах некоторое время транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.

- Франция выведет военный контингент из Буркина-Фасо в течение месяца. Ранее африканская страна решила прекратить действие военного соглашения 2018 года с Францией.

- ЕС запланировал укреплять свою космическую отрасль с упором на оборонную составляющую. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз будет сотрудничать со своими партнерами, прежде всего с НАТО.

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