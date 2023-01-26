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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Песков подтвердил, что Путин общался с управляющим директором Nord Stream AG Варнигом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин знаком с управляющим директором компании Nord Stream AG (оператор "Северного потока") Маттиасом Варнигом, но воздержался от ответа на вопрос, планирует ли Путин встречаться с Варнигом в дальнейшем.

"Действительно, Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова Варнига о том, что он общался с президентом РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Nord Stream AG Северный поток Дмитрий Песков Маттиас Варниг Владимир Путин
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