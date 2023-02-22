Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Замминистра финансов Сазанов выдвинут в совет директоров "Транснефти"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов выдвинут в совет директоров "Транснефти" в качестве представителя государства, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

В список кандидатов от государства вошли также замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и в качестве независимого представителя директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ Валерий Салыгин.

Вице-премьер Александр Новак, гендиректор АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, глава "Транснефти" Николай Токарев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, указанные в распоряжении, входят в действующий состав совета.

Ранее в совет директоров "Транснефти" входил управляющий директор компании Nord Stream II AG Маттиас Варниг, членами действующего исполнительного органа являются экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и экс-полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.

Транснефть Минфин Алексей Сазанов Алексей Уваров Валерий Салыгин Николай Токарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

Philip Morris усомнился в возможности продать сейчас российский бизнес

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

Инфляция в РФ с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06%

Минфин и сенаторы обсудили проблемы, возникшие после введения единого налогового платежа

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });