Замминистра финансов Сазанов выдвинут в совет директоров "Транснефти"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов выдвинут в совет директоров "Транснефти" в качестве представителя государства, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации.

В список кандидатов от государства вошли также замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и в качестве независимого представителя директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ Валерий Салыгин.

Вице-премьер Александр Новак, гендиректор АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, глава "Транснефти" Николай Токарев, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, указанные в распоряжении, входят в действующий состав совета.

Ранее в совет директоров "Транснефти" входил управляющий директор компании Nord Stream II AG Маттиас Варниг, членами действующего исполнительного органа являются экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и экс-полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.