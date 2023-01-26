Минобрнауки предложило распределять бюджетные места в вузы в год приемной кампании

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки подготовило проект постановления, который позволит распределять бюджетные места в вузах в год проведения приемной кампании. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Согласно нововведению, начиная с 2024/25 учебного года, распределение бюджетных мест будет проводиться в году приема на обучение, но не позднее 30 апреля. При этом формирование кадровой потребности и определение общих объемов КЦП (контрольные цифры приема - ИФ) по образовательным программам высшего образования будет осуществляться до 31 декабря года, предшествующего году установления КЦП", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там объяснили, что сейчас распределение КЦП происходит за полтора года до проведения приемной кампании, а кадровая потребность начинает формироваться за год до начала распределения КЦП.

В декабре 2022 года СМИ сообщали, что Минобрнауки планирует с 2024 года распределять контрольные цифры приема между вузами в год проведения приемной кампании.