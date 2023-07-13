В России удвоился интерес абитуриентов к профессии учителя

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Интерес абитуриентов к педагогическим специальностям в вузах в нынешнем году значительно вырос, сообщил в четверг глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Уже 270 тыс. заявлений подали ребята на педагогические направления. Такого никогда не было. Это практически больше, чем в два раза по сравнению с прошлым периодом", - сказал Кравцов в ходе выступления на форуме "Дигория", проходящем в эти дни в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что позже Минпросвещения проанализирует итоги приемной кампании, но "уже цифры сами говорят за себя".

Министр также отметил стремление абитуриентов "выбирать профессию учителя не как когда-то было, по остаточному принципу, а целенаправленно, ориентируясь на профессию учителя и педагога".

Приемная кампания в высшие учебные заведения в России стартовала 20 июня и продлится до 9 августа, в этот день публикуются приказы о зачислении.