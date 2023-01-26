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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля

Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Философский камень"
Фото: Официальный сайт фильма

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фильмы вселенной Гарри Поттера, снятые по произведениям английской писательницы Джоан Роулинг, исчезнут из легального онлайн-проката в России с 1 февраля, так как онлайн-кинотеатр Amediateka не смог продлить на них права.

"Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент - фильмы вселенной Гарри Поттера - заканчивается в плановом порядке 31 января", - сообщили в пресс-службе Amediateka. Сервис является обладателем прав на показ этих фильмов компании Warner Bros. в России.

На страницах франшиз о Гарри Поттере и "Фантастических тварей" говорится, что их можно будет посмотреть до 31 января. Эти фильмы доступны на сервисе по подписке с "Амедиатекой". Кроме "Кинопоиска", "Амедиатка" предоставляет свои фильмы онлайн-кинотеатрам Иви, Okko, KION (от МТС), Wink.

Зарубежные компании Warner Bros., Walt Disney Company, Sony Pictures, Paramount, Universal приняли решение приостановить прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ.

Гарри Поттер
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