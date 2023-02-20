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Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фильмы и сериалы компании Disney и студии Fox будут доступны для онлайн-просмотра на сайте онлайн-кинотеатра "Иви" до 28 февраля, - говорится в сообщении на сайте онлайн-кинотеатра.

При этом пользователям предлагается купить фильмы и сериалы, чтобы их можно было посмотреть после 28 февраля.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках таких крупных онлайн-кинотеатров как "Кинопоиск", "Иви", Okko.

Согласно информации на сайте онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" ряд фильмов Disney доступны до 28 февраля.

Иви Disney Fox
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