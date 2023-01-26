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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Работа Керченской паромной переправы остановлена из-за непогоды

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за ухудшения погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по республике Крым.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ведомства.

Керченская паромная переправа в последний раз останавливала работу 18 января на полдня.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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