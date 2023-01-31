Работу Керченской паромной переправы остановили из-за тумана
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за ухудшения погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по республике Крым.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении ведомства.
Керченская паромная переправа в последний раз останавливала работу в ночь с 26 на 27 января.