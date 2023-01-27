"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2022 год

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" пройдет в пятницу вечером в концерне "Мосфильм", на звание лучшего фильма претендуют пять картин.

На звание лучшего фильма уходящего года претендуют картины "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце Пармы" Антона Мегердичева и "Чемпион мира" Алексея Сидорова.

Кроме того, Тодоровский и Сидоров со своими картинами поборются за награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая режиссёрская работа" также представлен Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), а "Лучший сценарий" - Ариф Алиев ""Однажды в пустыне").

В номинации "Лучший телевизионный сериал" за награду будут бороться "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Исправление и наказание" Анны Пармас. Лучший сериал онлайн платформ выберут так же из трех работ: "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, "Художник" Тимура Алпатова.

В номинацию "Лучший неигровой фильм" отобраны "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любовь Аркус, "Голоса Арктики" Ивана Вдовина, "Фаза Луны" Андрея Осипова. За звание лучшей короткометражки поборются "А" Татьяны Жуковой, "Рыбалка" Георгия Болдугерова, "Слезы капали в фо-бо" Сергея Филатова. В номинации "Лучший анимационный фильм" представлены "Огурцы" Леонида Шмелькова, "Синий лев" Зои Трофимовой и "Финник" Дениса Чернова.

Нововведением этого года стало добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". В этом году в нее попали: Анна Михалкова (Алиса не может ждать"), Анна Слю ("Выжившие"), Светлана Иванова ("Собор"), Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов "Художник").

На соискание Премии за 2022 год рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в тот же период.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.