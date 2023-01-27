Режиссёр Наумов удостоен посмертно почетного "Золотого орла" за вклад в кинематограф

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXI премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" началась в Москве в киноконцерне "Мосфильм"; лауреатом почетной премии за вклад в кинематограф стал режиссер Владимир Наумов, скончавшийся в 2021 году.

В начале церемонии был объявлен лауреат почетной награды за вклад в кинематограф. Им стал народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов, который скончался в ноябре 2021 года. Среди картин Наумова такие работы, как "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь", "Бег", "Тегеран-43" и других.

Награда была вручена его вдове, актрисе Натальи Белохвостиковой.

Также стали известны обладатели первых наград. Лучшим короткометражным фильмом стала картина "А" режиссера Татьяны Жуковой. Лучшим анимационным фильмом стал "Финик".

"Золотого орла" за лучший неигровой фильм удостоена работа "Фаза луны" Андрея Осипова.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.