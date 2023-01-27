Кабмин упростил механизм подачи документов онлайн для поступления в вузы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило механизм подачи документов для поступления в вузы, теперь часть сведений, которые ранее абитуриенты заполняли в ручном режиме в сервисе "Поступление в вуз онлайн", будут подгружаться в него автоматически, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Выпускникам российских школ будет проще подать документы для поступления в вуз онлайн с помощью специального сервиса. Часть сведений, которые раньше приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически за счет интеграции информационных систем", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что речь идет о сервисе "Поступление в вуз онлайн". К нему дополнительно подключены новые государственные информационные системы, в том числе цифровая платформа "Физическая культура и спорт", государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, информационная система в сфере развития добровольчества и ряд других.

Достижения в этих сферах, говорится в сообщении, дают дополнительные баллы для поступления в вуз. Например, их можно получить, если у абитуриента есть значок за выполнение комплекса ГТО или победы на всероссийских олимпиадах по школьным предметам.

При этом, как и прежде, информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии. "Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов, - они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", - добавили в правительстве.

Сервис "Поступление в вуз онлайн" был создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать классические способы подачи документов - отправить их в вуз почтой или принести лично.