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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 января

Источник сообщил об обысках в здании ФТС в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрий Васильев по подозрению в получении взятки в 25 млн рублей, в здании ФТС в столице проводятся обыски, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Васильев задержан, он подозревается в получении "откатов" на сумму 25 млн рублей при заключении госконтрактов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в офисе ФТС спецслужбы проводят выемки документов. "По результатам следственных действий в уголовном деле могут появиться новые эпизоды", - сказал источник.

ФТС Москва
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