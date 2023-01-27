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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Начальнику IT-управления ФТС вменили получение особо крупной взятки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил начальнику центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрию Васильеву обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В суд поступило ходатайство об аресте чиновника, это требование будет рассмотрено в ближайшее время, добавили в суде.

О задержании Васильева стало известно ранее в пятницу. Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, сотрудник ФТС "подозревается в получении "откатов" на сумму 25 млн рублей при заключении госконтрактов". В офисе ФТС прошли следственные действия по этому уголовному делу, уточнял источник.

ФТС СКР Дмитрий Васильев Басманный суд
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