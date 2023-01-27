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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минпромторг разработал законопроект, который официально закрепляет переход с киевского на московское время четырех новых регионов РФ, сообщили в пресс-службе министерства. Документ внесен в правительство РФ.

"В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - говорится в сообщении.

Ранее все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. "В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно", - сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о включении в состав РФ Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Минпромторг ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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